Prima pagina

Futuro Napoli, Il Mattino: "Conte apre, ipotesi rinnovo!"

Futuro Napoli, Il Mattino: "Conte apre, ipotesi rinnovo!"
Oggi alle 00:45Notizie
di Davide Baratto
Il Mattino presenta la possibilità della permanenza del tecnico leccese: "Prossimo l'incontro con De Laurentiis, c'è l'ipotesi rinnovo"

"Futuro Napoli, Conte apre", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la possibilità della permanenza del tecnico leccese. Il sommario: "Prossimo l'incontro con De Laurentiis, c'è l'ipotesi rinnovo". Al centro, spazio all'intervista al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Da Papa Leone uno stimolo: risposte concrete a problemi reali". Di seguito la prima pagina integrale.