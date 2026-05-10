Manna-Roma, Romano: "Gasp lo apprezza molto, ma per il Napoli è cruciale"

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"Per Aurelio De Laurentiis è un pezzo fondamentale del progetto. Quindi non è semplice come sembra, ma l'apprezzamento della Roma è confermato"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione dei direttori sportivi in Serie A, tra cui l'interesse della Roma per Giovanni Manna, attualmente al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Cristiano Giuntoli è in dirittura d'arrivo come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, notizia importante di un direttore che ha vinto lo scudetto al Napoli, è stato alla Juventus e anche all'estero. È un primo pezzo di un estate che vedrà un puzzle di direttori.

Bisognerà capire la situazione della Roma, che apprezza tanto Giovanni Manna, che però per il Napoli è un pezzo importantissimo del progetto. Per Aurelio De Laurentiis è un pezzo fondamentale del progetto. Quindi non è semplice come sembra, ma l'apprezzamento della Roma è assolutamente confermato e soprattutto da parte di Gian Piero Gasperini, che ha grande stima di lui. Dalla Roma andrà via Ricky Massara, ci si aspetta una separazione: è uno dei tre nomi considerati dal Marsiglia per il ruolo di ds".