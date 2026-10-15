Podcast Toscano: "De Bruyne e McTominay? Non credo ci sia problema tattico. Dico una cosa..."

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Domenico Toscano, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Perché Allegri non è ancora riuscito a trovare l'equilibrio del Napoli?

"Credo che, dopo tanti successi con Conte, il cambiamento sia fisiologico. Sono sicuro che Allegri, da allenatore esperto qual è, troverà la soluzione giusta per far tornare il Napoli a disputare un campionato importante. È normale che ci sia anche un processo di ringiovanimento della squadra e che si debba pagare lo scotto di questo cambiamento. Detto ciò, il Napoli sta andando al di sotto delle proprie aspettative. Sono però convinto che Allegri troverà la strada giusta, perché è un allenatore troppo intelligente e preparato per non riuscirci."

Il nuovo assetto tattico può essere la soluzione per uscire dalla crisi?

"Quando dico che Allegri troverà la soluzione giusta, è perché ha sempre saputo individuare il modo migliore per valorizzare le caratteristiche dei propri calciatori e lo farà anche in questa stagione. È normale che ci siano dei cambiamenti, perché deve trovare la strada giusta per valorizzare soprattutto gli uomini del reparto offensivo, che possono offrirgli maggiori garanzie e più soluzioni."

C'è un problema di convivenza tra De Bruyne e McTominay?

"Non credo. I calciatori bravi sanno sempre convivere, a patto che ci siano disponibilità, unità d'intenti, senso di appartenenza e un obiettivo comune."

Il Venezia ha cambiato allenatore: quali insidie deve aspettarsi il Napoli?

"Il Venezia, anche nella partita contro l'Atalanta, ha disputato una buona gara, a prescindere dal cambio di allenatore. È una squadra giovane e con qualità, e il nuovo tecnico sicuramente porterà qualcosa. Di solito, quando cambia l'allenatore, il gruppo si assume maggiori responsabilità e vuole dimostrare di poter uscire da una situazione complicata. Il Napoli troverà quindi una partita difficile, meno semplice di quanto potrebbe sembrare sulla carta e guardando la classifica."

Come si possono recuperare Lang e Lucca? C'è il rischio che lascino il Napoli a gennaio?

"Credo che siano due situazioni diverse. Lang ha già mostrato qualche sprazzo delle proprie qualità in questo inizio di campionato e sono sicuro che continuerà a farlo. Lucca, invece, ha avuto difficoltà anche con Conte. Non spetta a me giudicare se l'ambiente o la concorrenza pesino sul ragazzo più del dovuto. Se così fosse, sarebbe giusto che andasse a giocare dove possa esprimersi con maggiore continuità."