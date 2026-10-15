Ultim'ora Turnover col Venezia, chance dal 1' per Lucca! Sky: "Tutte le scelte di Allegri"

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Napoli, a Venezia occasione per Lucca titolare: Sky anticipa il 3-4-2-1 con Gilmour-Lobotka, Marianucci in crescita

Occasione in vista per Lorenzo Lucca. Secondo le ultime di formazione di Sky Sport, il centravanti dovrebbe partire titolare a Venezia, e sarebbe la prima volta dall’inizio per lui. Un attaccante che finora ha sofferto, da un punto di vista mentale, a gestire la pressione e a sostenere le aspettative, anche per il costo del cartellino: più di 30 milioni di euro. Fin qui mai partito titolare, potrebbe avere al Penzo la prima vera occasione dal 1', in una trasferta in cui il Napoli ha bisogno di ritrovare gol e risultati dopo la batosta di Villarreal.

Il 3-4-2-1 di Venezia: Gilmour-Lobotka con McTominay, Marianucci in crescita

Nel 3-4-2-1 che Allegri dovrebbe riproporre, a centrocampo torneranno Gilmour e Lobotka insieme, con McTominay nel tridente alle spalle di Lucca, affiancato da un altro esterno. Può starci Giovane, mentre Neres non sta un granché bene e la sua presenza sarebbe da escludere. Sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, difesa a tre con Meret tra i pali e quotazioni in crescita per Marianucci dal primo minuto: un giocatore giovane e apprezzato, in una squadra che ha la necessità di dare occasioni un po’ a tutti. L’indicazione di Sky è chiara: l’occasione per Lucca c’è, e dovrebbe toccare proprio a lui da centravanti a Venezia. Se il tecnico confermerà le scelte, per l’attaccante sarà il banco di prova decisivo.