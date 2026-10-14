Podcast Lo Monaco: "C'è un motivo se Allegri sta facendo giocare sempre De Bruyne"

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Napoli ko in Champions contro il Villarreal. Brutta sconfitta per la squadra di Allegri. Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha analizzato la partita di ieri e lo ha fatto col suo intervento sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Non dovrebbero capitare errori come quelli di Politano, ma non bisognava reagire in quel modo. I gol sono stati quasi casuali con l'errore iniziale, un terno al lotto e poi un rimpallo sul terzo. Il Napoli ha fatto molto di più, gli episodi hanno detto sì al Villarreal. Il primo tempo è stato buono ma nella ripresa il calo è stato soprattutto fisico e non mentale. Lentamente sono spariti tutti, da De Bruyne a McTominay.

KDB veniva da 3 gare di fila col Belgio e la gara col Frosinone. De Bruyne sta giocando sempre perché lo sta provando in una posizione nuova e vuole farlo crescere. Per me è tra i più forti al mondo, se ci mette la testa e la convinzione, come regista andrà benissimo. Uno come lui andrebbe clonato. Come Modric al Milan.

Badiashile? Al Monaco prima degl infortuni si proponeva a livelli importanti in Europa, è sicuramente un buon difensore. In Champions si è confermato. Aspettiamo per un giudizio definitivo".