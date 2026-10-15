Zazzaroni: “Il Napoli non ha motore! Allegri ha le sue responsabilità, ma il problema è l'equilibrio”

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Ivan Zazzaroni analizza il ko del Napoli col Villarreal: condizione fisica, responsabilità di Allegri e problemi di equilibrio.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta degli azzurri contro il Villarreal, soffermandosi soprattutto sui problemi atletici della squadra di Massimiliano Allegri e sulla mancata reazione dopo il gol del 2-1. Il giornalista ha ribadito le proprie perplessità sulla condizione fisica del gruppo, nonostante un avvio di partita positivo, nel quale il Napoli aveva mostrato personalità ed era riuscito a portarsi in vantaggio. “Ma te l'ho sempre detto che non ha motore questa squadra”, ha dichiarato Zazzaroni, sottolineando come diversi calciatori abbiano accumulato molti minuti e fatichino a mantenere un'intensità adeguata nell'arco dei novanta minuti. A complicare ulteriormente la situazione sono stati gli infortuni di Vergara e Favasuli, due elementi che avrebbero potuto garantire maggiore dinamismo. Il direttore ha inoltre espresso un giudizio negativo sull'ingresso di Lang e Neres, incapaci di imprimere una svolta alla partita. Particolarmente preoccupante, secondo Zazzaroni, è stata l'assenza di una reazione collettiva dopo il secondo gol del Villarreal, con gli azzurri che non sono riusciti a ritrovare organizzazione ed energie per cercare il pareggio.

Zazzaroni sul Napoli: le responsabilità di Allegri, gli infortuni e l'importanza dell'equilibrio

Nell'analisi del giornalista non mancano riferimenti alle responsabilità di Massimiliano Allegri, apparso deluso dall'atteggiamento dei propri calciatori dopo gli errori commessi. Zazzaroni ha però evidenziato come anche il tecnico debba interrogarsi sulle difficoltà della squadra: “Sicuramente anche lui ha delle responsabilità perché non riesce a ricavare da questa squadra quello che vuole”. Tra le poche note positive della trasferta europea, il direttore ha individuato le prestazioni di Giovane, soprattutto nella prima parte della gara, e di Badiashile, autore di una prova convincente. Restano invece le preoccupazioni per l'autonomia fisica di Politano, Di Lorenzo e Spinazzola, oltre che per le condizioni non ottimali di McTominay. In questo scenario, il recupero di Anguissa potrebbe rappresentare una risorsa importante per restituire forza e dinamismo al centrocampo azzurro.

Il discorso si è poi allargato alle difficoltà delle squadre italiane nelle competizioni europee, anche alla luce della sconfitta dell'Inter contro il Bruges. Zazzaroni ha criticato gli errori difensivi dei nerazzurri, richiamando l'attenzione su un problema più generale del calcio moderno: la tendenza a privilegiare la fase offensiva trascurando l'organizzazione difensiva. “Ci sono dei momenti in cui devi sapersi difendere”, ha osservato il giornalista, ricordando come la solidità arretrata sia stata storicamente uno dei punti di forza del calcio italiano. Per Zazzaroni, la capacità di gestire i diversi momenti della partita resta fondamentale per competere ad alti livelli. Il principio vale anche per il Napoli di Allegri, chiamato a ritrovare compattezza e continuità dopo le ultime difficoltà: “Se non hai equilibrio vai poco lontano”.