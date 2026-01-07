Verso Napoli-Verona su Radio TuttoNapoli: alle 13 parte "Cronache azzurre"

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio.

Alle 15 il testimone passerà a Napoli Talk con Antonio Gaito, Carlo Caporale e Davide Baratto ed i loro opinionisti. Dalle 17.30 partirà "Napoli in Campo" per vivere tutte le emozioni di Napoli-Verona fino alle 22 con Antonino Treviglio, Davide Baratto e gli inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in DAB Campania, anche vederci dal sito CLICCA QUI oppure scaricare le nostre app gratuite per Iphone o Android

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android