Podcast Zambardino: "De Bruyne-Lukaku, ho un solo dubbio sul futuro"

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Nel corso della trasmissione “Cronache Azzurre” di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video, il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Vittorio Zambardino ha offerto un’ampia analisi sul momento del Napoli. Zambardino ha sottolineato come il Napoli stia entrando in una fase di maggiore equilibrio economico, dopo anni di investimenti importanti. Il principio guida, ribadito anche dalla dirigenza, è quello di operare sul mercato solo in presenza di uscite, evitando operazioni “di impatto” e puntando su una rosa più sostenibile. In questo contesto, il giornalista ha evidenziato come il vero nodo non sia tanto la qualità degli undici titolari, ritenuti già competitivi, quanto la gestione complessiva dei 25 uomini a disposizione. Ampio spazio anche al cambio di guida tecnica e di approccio: Zambardino ha descritto il nuovo corso come più pragmatico rispetto al passato, contrapponendolo a una gestione definita più dogmatica. In questo scenario, il ruolo dell’allenatore diventa centrale nelle scelte sui giocatori e sul sistema di gioco, con particolare attenzione alla sostenibilità delle operazioni e alla necessità di evitare minusvalenze.

De Bruyne, Lukaku e i dubbi sui grandi nomi

Nel corso dell’intervento sono stati affrontati anche i nomi di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, indicati come profili di grande esperienza ma non privi di interrogativi fisici e di continuità. Secondo Zambardino, più che il valore tecnico, a pesare sarebbero la fragilità e la tenuta nel lungo periodo, elementi che impongono valutazioni attente da parte del club.

Tra calcio moderno, Mondiali e “mental coach”

La discussione si è poi allargata al calcio internazionale, con un’analisi dei Mondiali in corso, definiti come una competizione in cui emergono squadre meno blasonate e in cui anche il calcio europeo mostra qualche difficoltà. In chiusura, spazio anche al tema del “mental coach”, sul quale Zambardino ha espresso perplessità, ritenendo più efficace una figura con competenze solide di gestione umana e motivazionale, piuttosto che un ruolo difficilmente definibile.