Gila, il Napoli avanza e rassicura il giocatore! Sky: "Accordo si troverà, ma serve tempo"

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Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e punta con decisione su Mario Gila. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti tra il club azzurro e gli agenti del difensore della Lazio sono continui, a conferma della volontà della società partenopea di arrivare alla chiusura dell'operazione. Il centrale spagnolo è considerato uno dei principali obiettivi per la difesa e il Napoli sta portando avanti il dialogo su più fronti, cercando la formula giusta per convincere il club biancoceleste a lasciarlo partire. Nel frattempo, il giocatore sarebbe stato rassicurato dalla dirigenza azzurra, che gli avrebbe ribadito la volontà di puntare su di lui.

Possibile scambio con Lucca

Per sbloccare la trattativa potrebbe entrare in gioco anche Lorenzo Lucca. Sempre secondo Sky Sport, la Lazio aveva manifestato interesse per l'attaccante e questa pista potrebbe favorire un'operazione più ampia tra i due club. L'eventuale inserimento del centravanti come contropartita rappresenterebbe una soluzione utile per avvicinare le richieste economiche della società di Claudio Lotito. Il Napoli, intanto, avrebbe trasmesso un messaggio chiaro a Gila: il club lo considera una priorità e ha chiesto soltanto un po' di pazienza, confidando di trovare il prima possibile l'intesa definitiva con la Lazio per portare a termine l'affare.