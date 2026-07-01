Podcast Altamura sicuro: "Alla fine questi 2 colpi il Napoli li farà"

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Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Cosa accadrà tra i pali?

"Il puzzle va incastrato bene. Meret è affidabile ma è in scadenza: se arriva un’offerta il Napoli lo valuta, altrimenti rischia di perderlo a zero. Milinkovic-Savic è sul mercato perché non rientra nei piani di Allegri, ma finora non ci sono offerte concrete. È stato pagato 21 milioni, quindi non puoi svenderlo senza fare minusvalenza. Vicario piace ma costa tanto e guadagna molto in Inghilterra. Kovar è un profilo seguito da Manna, ma non ha convinto del tutto. Alla fine non è escluso che il Napoli non cambi nulla: Meret titolare e Milinkovic alternativa."

Sul mercato: Manna ha parlato di rosa ampia e difficoltà, ma ci si aspettano comunque alcuni colpi, tipo Gila e un terzino destro.

"Sì, credo che questi due colpi il Napoli li farà, ma non a stretto giro. Il Napoli ha imparato dal passato: se compri presto, i prezzi salgono perché le società sanno che hai disponibilità. Manna infatti non ha fretta. Per Gila c’è concorrenza dell’Atalanta, ma la Lazio sa che deve vendere per non perderlo a zero. Il giocatore vuole Napoli. Sul terzino destro arriverà qualcuno, ma il Napoli fa bene a non entrare in aste tipo quella per Calabria, che costa troppo per fare la riserva di Di Lorenzo."

Però a 15 milioni non prendi nessuno dei due, sembra questo il problema…

"È vero che puoi rischiare di perdere i giocatori, ma oggi i prezzi sono alti. Spendere 25-30 milioni per un’alternativa non ha senso. Dopo essere stati ‘tirati per la gola’ per anni, il Napoli fa bene a restare fermo sulle proprie valutazioni."

Il mercato dell’anno scorso però ha lasciato dubbi: tanti soldi spesi e pochi giocatori davvero futuribili.

"Il mercato dell’anno scorso è stato pesante. Lucca pagato 35 milioni è eccessivo, per me vale meno. Stessa cosa per Milinkovic-Savic e Lang. Alcune scelte sono state forzate da Conte e poi non hanno reso. Conte è un vincente, ma quando va via lascia anche problemi tecnici ed economici."

Qualcuno di questi giocatori può rilanciarsi con Allegri?

"Io punto su due: Lang, se gestito caratterialmente, e Rafa Marín. Servono 4-5 centrali affidabili e lui, per struttura e stagione fatta al Villarreal, può tornare utile. Meglio lui che spendere per Gatti, che è un buon giocatore ma non di più. Con Beukema e Buongiorno puoi costruire una base solida."