Addio a 'tre scudetti' che non sarà facile rimpiazzare: Manna già al lavoro

vedi letture

Calciomercato Napoli, addio a Juan Jesus ed Elmas. Chi lo rimpiazzerà? Il ds Manna è già al lavoro per l'estate: le ultime

Con l'addio di Juan Jesus e quello di Elif Elmas, il Napoli perde due giocatori che, complessivamente, hanno contribuito alla conquista di tre scudetti: due il difensore brasiliano, uno il centrocampista macedone. Al di là del dato simbolico, si tratta di due profili che, pur senza essere sempre titolari, hanno rappresentato risorse importanti per equilibrio, duttilità ed esperienza. Entrambi hanno saputo rispondere presente nei momenti di maggiore necessità, garantendo affidabilità in più ruoli e rivelandosi elementi preziosi nello spogliatoio e nella gestione della lunga stagione.

Manna al lavoro sul calciomercato Napoli

Anche per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato sul mercato nella ricerca di giocatori capaci di raccoglierne l'eredità. L'obiettivo non è soltanto individuare calciatori di qualità, ma anche elementi versatili, in grado di offrire diverse soluzioni tattiche all'allenatore. Juan Jesus ha rappresentato per anni un'alternativa affidabile in difesa, mentre Elmas era un autentico jolly tra centrocampo e attacco, prezioso per la sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco e ruoli.