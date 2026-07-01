Gila, l'Atalanta perde Hien 3 mesi e prepara super offerta: Napoli tagliato fuori?

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Ultime calciomercato Napoli, Gila della Lazio è nel mirino dell'Atalanta mentre Manna deve prima sfoltire la rosa azzurra come richiesto da De Laurentiis

Il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione di Mario Gila, ma la trattativa con la Lazio resta in una fase di stallo. Il club azzurro avrebbe già raggiunto un'intesa con il difensore spagnolo per un contratto fino al 2031, ma manca ancora l'accordo con il presidente Claudio Lotito. La richiesta economica della Lazio è ritenuta troppo elevata, anche perché il 50% dell'incasso di un'eventuale cessione spetterebbe al Real Madrid. Nel frattempo si è inserita con decisione anche l'Atalanta che, dopo l'infortunio di Hien, fermo per circa tre mesi, sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. Lo rivela il Corriere dello Sport.

Prima le uscite, poi i nuovi innesti

Sul fronte difensivo il Napoli ha già salutato Juan Jesus, arrivato a fine contratto, ma ritroverà in rosa Rafa Marin e Marianucci, entrambi di ritorno dalle rispettive esperienze in prestito. Al momento Rafa Marin viene considerato fuori dal mercato e il club non avrebbe intenzione di privarsene. La priorità della dirigenza resta però quella di alleggerire l'organico prima di completare nuovi acquisti. Una strategia che riguarda anche altre operazioni, come quella legata a Khalaili: prima di affondare il colpo, il Napoli dovrà infatti definire alcune cessioni.