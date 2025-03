7 anni senza Astori: iniziativa del Napoli al Maradona, sarà presente anche la famiglia

Sette anni senza Davide Astori. Era il 4 marzo 2018 quando il capitano della Fiorentina ci lasciò e per ricordarlo lo stadio Maradona ha in programma una cerimonia speciale in occasione di Napoli-Fiorentina. L'iniziativa del club azzurro: allo stadio di Fuorigrotta ci sarà anche la famiglia di Davide che riceverà un riconoscimento alla memoria del capitano viola che resta nei pensieri di tutti. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

