Da Torino - Occhio al Napoli, può fare un doppio colpo dal Liverpool

Il Napoli accelera sul mercato e si avvicina a diversi obiettivi per rinforzare la rosa di Antonio Conte per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, la trattativa con il PSV per Noa Lang è ormai in dirittura d’arrivo: l’esterno olandese sarebbe già virtualmente un nuovo giocatore azzurro, con accelerata già nelle prossime ore per mettere il giocatore a disposizione di Antonio Conte già nel primo ritiro estivo a Dimaro.

Intanto, si registra un riavvicinamento a Juanlu Sanchez del Siviglia, profilo gradito per rinforzare la corsia destra difensiva. Sul fronte offensivo, il club partenopeo continua a spingere per il doppio colpo dal Liverpool: Darwin Núñez e Federico Chiesa. Per l’attaccante uruguaiano sarebbe pronto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. In uscita, invece, Rafa Marin è destinato al Villarreal: il difensore spagnolo è vicino al trasferimento e saluterà Napoli dopo una sola stagione.