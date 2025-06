Due cessioni possono sbloccare l'affare Juanlu: la situazione

Sullo spagnolo scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gioca in Spagna il terzino destro che il Napoli ha voglia di inserire in rosa per completare la coppia con Di Lorenzo: Juanlu Sanchez, 21 anni, alfiere della Roja Under 21, è ritenuto il giovane profilo perfetto da abbinare all’intramontabile capitano in una stagione articolata tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Sullo spagnolo scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"L’offerta di Manna al Siviglia, il suo club, recapitata nel corso di un incontro al Ramon Sanchez-Pizjuan, è stata di 12 milioni più 2 di bonus: rifiutata con annesso rilancio a 20. Però con riserva: nel senso che per esigenze di bilancio e mercato, gli andalusi devono vendere e collezionare 25 milioni entro il 30 giugno e dunque hanno fretta. Giorni importanti sul fronte Juanlu. Al Siviglia, tra l’altro, piace anche Simeone. Mentre il Sassuolo neopromosso è su Mazzocchi".