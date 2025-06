Sancho, lo United ha fissato il prezzo: il Napoli ormai è defilato

vedi letture

Il futuro dell'esterno Jadon Sancho è ormai lontano da Manchester. Il Manchester United ha stabilito il prezzo per l'esterno inglese: 25 milioni di euro, una valutazione che tiene conto della necessità del club di chiudere quanto prima una parentesi fallimentare. Acquistato dagli inglesi nel 2021 per 85 milioni di euro (parte fissa), Sancho ha deluso le aspettative ed ha ormai la valigia pronta.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il Manchester United ha escluso l’ipotesi di una nuova cessione in prestito e intende definire la sua partenza a titolo definitivo già nelle prossime settimane. La priorità del club inglese è quella di liberarsi dell’ingaggio pesante (15 milioni lordi annui) e chiudere il capitolo nel modo più rapido possibile.

Il Fenerbahçe di José Mourinho è attualmente la squadra in pole position per acquistare Sancho. I turchi hanno già avviato i contatti e non sembrano spaventati né dal costo del cartellino né dall’ingaggio dell’ex Dortmund. La Juventus, dal canto suo, resta vigile e rappresenta l’alternativa più concreta, anche se al momento non ha affondato il colpo. Sullo sfondo c’era anche il Napoli, che però ha deciso di puntare su altri obiettivi nelle ultime ore, come Dan Ndoye del Bologna e Noa Lang del Psv, e si è defilato.