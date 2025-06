Raspadori alla Mertens: Sarri sogna Jack, ma la Lazio non può fare mercato

Maurizio Sarri studia nuove soluzioni per l’attacco della Lazio e cerca un profilo che ricalchi le orme del suo vecchio “falso nueve” Dries Mertens. Come alternativa a Valentin Castellanos, il tecnico biancoceleste avrebbe chiesto un attaccante di movimento, non un centravanti classico, capace di dialogare con i compagni e creare spazi.

Tra i nomi sul tavolo spunta - riferisce Il Messaggero - quello di Giacomo Raspadori, uno dei pezzi pregiati di casa Napoli dopo l'anno dello scudetto. Il classe 2000 ha mostrato il meglio di sé con una punta di riferimento accanto (come Lukaku), ma resta un giocatore duttile e intelligente, perfettamente compatibile con il calcio sarriano. La Lazio però ad oggi non può fare mercato.