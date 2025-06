Osimhen è la grande incognita del mercato: anche Nunez dipende dal nigeriano

L'arrivo di Darwin Nunez dipende anche dal futuro di Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per arrivare sino a Liverpool, esistono varie strade (chiaramente): il Napoli può permettersi di attraversarle come vuole, però c’è un limite che bisogna porsi e in attesa di affondare il colpo magari varrà la pena di capire come butta il vento dalle parti di Lagos. Osimhen se ne è andato a casa a «godersi le vacanze», incurante di un’offerta mostruosa dell’Al-Hilal, cifre che sistemerebbe il prodotto interno lordo di un bel po’ di Paesi: ma lui deve distrarsi.

Gli arabi hanno abbozzato, poi hanno finto di capire: gli è stato detto che il ragazzo ha le sue priorità, adesso è il tempo degli amici non del Mondiale per club che lo avrebbe tenuto ancora in campo, e se ne riparlerà, con tanto di ritocchino verso l’alto, vai a capire dove arriveranno, un pozzo di danaro, 30 all’anno, anche 40, boh. Però De Laurentiis per prendersi quei 75 milioni che gli spettano dalla clausola – e che avrebbe potuto già mettere a bilancio – avrà il dovere di attendere.