Da Bologna - Club si prepara agli addii in difesa: individuato l'eventuale erede di Beukema

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il Bologna è al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addii in difesa in questa sessione del calciomercato. I fari sono puntati su Sam Beukema, sempre più vicino al Napoli, ma nelle ultime ore anche John Lucumì è finito nel mirino di alcuni club di Premier League.

Il club rossoblù spera di non dover sostituire entrambi, ma al momento è consapevole che almeno uno dei due partirà. Per Beukema, il Napoli resta la destinazione più gradita e i contatti sono in corso per ridurre i circa 5 milioni di euro di distanza tra domanda e offerta. Il nome in cima alla lista è lo spagnolo César Tárrega, giovane centrale del Valencia che piace molto alla dirigenza felsinea.