8 gare in un mese di fuoco, CorrSera: "Per le Otto Sorelle parte lo sprint premondiale"

La sosta di 52 giorni potrà servire a ridisegnare le gerarchie, a rimodellare i muscoli e a schiarire anche le idee in vista del mercato post Mondiale.

Trenta giorni di fuoco e poi ciao: molti giocatori manderanno una cartolina dal Qatar, qualcuno ci starà poco, qualcun altro ci può rimanere fino alla finale del 18 dicembre, scrive il Corriere della Sera. La sosta di 52 giorni potrà servire a ridisegnare le gerarchie, a rimodellare i muscoli e a schiarire anche le idee in vista del mercato post Mondiale. Questi trenta giorni con 8 partite per chi gioca in Europa peseranno anche sulla lotta scudetto e su quella per i posti in Champions. Chi avrà più scontri diretti in questo mese fra le otto sorelle? La Lazio di Sarri: ben 4, tra cui il derby e le trasferte a Bergamo e allo Juve Stadium. Chi ne avrà meno? Il Milan campione in carica, che non affronta nessuna delle altre sei.