A caccia dell'erede di Bakayoko: due piste dall'Inghilterra

Il Napoli cerca un rinforzo fisico per la mediana. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non solo giovani, comunque, perché il Napoli starebbe valutando anche Moussa Sissoko, il centrocampista che gioca nel Tottenham. Oltre ad una buona qualità tecnica, il nazionale francese garantirebbe anche una discreta fisicità, insieme ad una buona elevazione. Nel suo caso, però, si tratta soltanto di un’idea e, al momento, non ci sono stati contatti tra i due club.

Così come si resta nel campo delle ipotesi parlando di André Zambo Anguissa, 25 anni, mediano camerunense, che gioca nel Fulham. Il suo cartellino è valutato all’incirca 25 milioni di euro. L’investimento richiederebbe un sacrificio enorme per le finanze del club.