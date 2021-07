A Dimaro si rivede il drone: mancava dai tempi di Sarri

Sul campo sportivo di Carciato è apparso nuovamente il drone, lo strumento che consente di acquisire dall’alto il lavoro svolto in allenamento. Mancava dai tempi di Sarri, Ancelotti e Gattuso utilizzavano altri strumenti: una telecamera posta in alto manovrata da computer che regolavano le impostazioni per le riprese. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.