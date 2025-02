A Okafor serve ancora del tempo: panchina con la Lazio e c'è un'ammissione sulla forma

vedi letture

Come sta Noah Okafor? Ne scrive l'edizione odierna de La Repubblica, commentando così l'intervista rilasciata ieri a Radio Crc: "Servirà invece ancora tempo per poter contare su Noah Okafor, che ieri mattina ha confermato alla radio ufficiale di non essere ancora al top della sua condizione fisica.

«Ma il mio obiettivo personale è allenarmi duramente ogni giorno, rimettermi in forma più presto possibile e recuperare il mio miglior livello, per farmi trovare pronto appena il nostro allenatore avrà bisogno di me», ha raccontato il giocatore svizzero, 24 anni, che all’Olimpico contro la Lazio cercherà di rendersi utile perlomeno part time, cominciando dalla panchina".