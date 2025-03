A Torino sono pazzi di Elmas: i segreti dietro la rinascita dell'ex azzurro

vedi letture

Gol a Bologna, a Monza e, infine, a Parma: Eljif Elmas ha continuato a brillare anche nella sua terza partita in trasferta con la maglia del Torino, segnando un gol spettacolare. La sua conclusione di destro ha colpito la faccia interna del palo prima di terminare in rete, un gesto tecnico che ha esaltato i tifosi. Anche stavolta, come nelle precedenti occasioni in cui è partito titolare, Elmas ha lasciato il campo prima del fischio finale. Il tecnico Vanoli lo ha richiamato in panchina a metà ripresa, inserendo Karamoh. Questa scelta è stata fatta per gestire le forze del numero 11 e aiutarlo a ritrovare una condizione fisica ottimale. L’obiettivo è far recuperare a Elmas la forma persa durante il suo periodo al Lipsia, dove ha accumulato diverse panchine. Dato quanto dimostrato finora, cresce l'attesa di vederlo in campo al meglio della forma, capace di giocare l'intera partita.

Al Filadelfia, il giocatore sta seguendo un programma di allenamento specifico e un regime alimentare personalizzato che gli consente di rispettare il Ramadan senza compromettere le sue prestazioni fisiche. Un elemento fondamentale di questa sua avventura con il Torino è il rinnovato entusiasmo che trasmette in campo. Elmas ha ritrovato il sorriso che sembrava aver perso in Germania, un aspetto che sicuramente farà piacere a Cairo e Vagnati. I due dirigenti sperano di poter sfruttare questa voglia di riscatto per negoziare un possibile sconto con il Lipsia, considerando che la clausola di riscatto è fissata a 17 milioni di euro. Con le sue prestazioni in crescita, Elmas si sta rivelando un elemento cruciale per il Torino, pronto a contribuire al salto di qualità della squadra. A riportarlo è Tuttosport.