Effetto De Bruyne: qualcuno ha lanciato l'idea di dargli la 10 di Maradona

Effetto Kdb, Kevin De Bruyne, nuovo idolo dei tifosi del Napoli e non solo. Ieri grande folla a Roma per l'arrivo e le visite mediche, poi l'annuncio ufficiale e ora la domanda ricorrente? Quale numero indosserà? La 17 è di Olivera, la 7 che ha in nazionale è di Neres. Staremo a vedere.

Intanto il Napoli ha già messo in vendita la sua t-shirt speciale. Non solo. C'è una novità come riportato da Repubblica oggi in edicola: "Qualcuno ha già lanciato addirittura l'idea di gratificarlo con la numero 10 che fu di Diego, ritirata dal club da oltre un quarto di secolo. Is it real? Sì, è tutto vero".