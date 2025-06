Per l'attacco c'è anche Nunez! Cds: lascerà il Liverpool ed ha rifiutato gli arabi

vedi letture

Darwin Nunez è al centro dei pensieri di Giovanni Manna e Antonio Conte per rafforzare l'attacco per la prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando che l'attaccante, cresciuto con l'esempio del matador Cavani, ora vuole lasciare Liverpool dopo una stagione da dimenticare con 30 presenze, 8 da titolare e solo 7 gol segnati in tutta la stagione nelle varie competizioni. Troppo poco per un giocatore che aveva ben altre aspettative dopo aver lasciato il Benfica qualche stagione fa.

Gli occhi del direttore sportivo Manna sono puntati principalmente sulla punta dei reds che, come a gennaio, ha rifiutato le offerte da capogiro dall'Arabia, ma non solo. La vittoria del campionato non ha mitigato la sua voglia di andare via e il Napoli s’è messo a lavorare anche perché - riporta il quotidiano -Darwin ha le caratteristiche perfette per il gioco di Conte. Il Napoli ovviamente tiene aperte molte piste, aspettando anche di capire come si evolverà la situazione Osimhen. Nella lista azzurra per l'attacco ci sono anche Lucca e Lookman, valutati però rispettivamente 30 e 60mln di euro, e quindi difficili da trattare visto il loro valore.