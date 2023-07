Accoglienza incredibile per Osimhen a Dimaro: la reazione incredula di Victor

Così la racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Un'accoglienza da star quella che i tifosi del Napoli hanno riservato a Victor Osimhen al suo arrivo a Dimaro. Così la racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osimhen comincia a passeggiare sulla fascia verso la palestra e sfila davanti al popolo azzurro in delirio. Lui stesso non crede ai propri occhi e alle proprie orecchie: è sbalordito, felice come mai, saluta e sorride. Sorrisi a mitraglia. E scuote la testa quasi a dire: incredibile. E lo è: un amore così grande.

E un applauso infinito a cui, un po' per gioco e un po' perché così va, si uniscono i compagni di squadra che lo incrociano sulla Walk of fame d'erba. Il Napoli isola il momento e l'attore protagonista, l'Oscar al gol, e i tifosi fanno festa. E lo confermano con l'amore: «Osi non si tocca, resta con noi», urlano".