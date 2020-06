ADL atteso a Castel Volturno per questione multe-danno immagine e stipendi non pagati

Aurelio De Laurentiis atteso prossimamente a Castel Volturno per affrontare alcune situazioni lasciate in sospeso dall'emergenza covid-19. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il patron nei giorni precedenti a Napoli-Inter è atteso al centro sportivo.

"A Castel Volturno è atteso l’arrivo (o anche solo un segnale) del presidente De Laurentiis per sistemare tutte le situazioni ancora in sospeso, in primis la questione multe-danno di immagine e gli stipendi non pagati nel trimestre marzo-aprile-maggio del presidente De Laurentiis per sistemare tutte le situazioni ancora in sospeso, in primis la questione multe-danno di immagine e gli stipendi non pagati nel trimestre marzo-aprile-maggio"