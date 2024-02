ADL ritrova il sorriso con Calzona: il gesto negli spogliatoi a fine partita

Aurelio De Laurentiis ha ritrovato il sorriso grazie a Francesco Calzona e alla reazione del pubblico all'1-1 contro il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha ritrovato il sorriso grazie a Francesco Calzona e alla reazione del pubblico all'1-1 contro il Barcellona. Gli applausi del Maradona, alla fine, sono quasi una liberazione, dopo la contestazione di quattro giorni fa. Come scrive Il Mattino, il presidente è sceso nello spogliatoio con un sorriso ritrovato.

Un sorriso che aveva perso sabato, dopo il pari con il Genoa. Sembra passato un secolo. Fa i complimenti per la reazione, dice poco. Si congratula con Calzona e il suo staff: non è semplice in due allenamenti presentarsi al cospetto del Barcellona. Meglio, molto meglio, la squadra con i cambi di Traoré e Lindstrom.