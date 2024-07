Abbonamenti, superata quota 15mila: da lunedì al via la vendita libera

Superata quota 15.000 per gli abbonamenti. La campagna dallo slogan «Ripartiamo Con Te», gioco di parole nell’annata dell’arrivo di Conte in panchina, è partita il 10 luglio. Le prime fasi di vendita sono state dedicate ai vecchi abbonati, in totale 22.000, che potevano e possono ancora godere di tariffe scontate.

Da lunedì alle 12, invece, partirà la vendita libera che terminerà il 9 agosto a mezzanotte oppure al raggiungimento della dotazione massima messa a disposizione dalla società pari a 25.000 tessere. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.