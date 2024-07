L'editoriale di Carratelli: "Dopo 20 allenamenti, con Conte tornati ordine ed entusiasmo"

vedi letture

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista Mimmo Carratelli ha scritto: "I venti allenamenti di Dimaro hanno già lasciato un segno. Nel Napoli sono tornati l’ordine, l’impegno e l’entusiasmo. Ora vi saranno coinvolti i sette azzurri assenti in Trentino. L’arrivo di Conte e del suo specialissimo staff ha rigenerato l’ambiente depresso dal flop del campionato scorso. La presenza di Conte sulla panchina azzurra ha suggestionato molti opinionisti che includono il Napoli di Conte nella lotta per lo scudetto.

L’obiettivo del club, in questo primo anno di rifondazione della squadra, resta concretamente la conquista della qualificazione alla Champions. Le prossime amichevoli, gli albanesi dell’Egnatia domenica e il Brest a fine mese, con la squadra al completo, però non ancora integrata dai movimenti di mercato, daranno le prime autentiche informazioni sulla squadra che Conte ha in mente completando dal vivo il suo giro d’orizzonte sull’intera “rosa”.