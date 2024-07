Conte pensa a un altro modulo oltre al 3-4-2-1 e al 4-2-3-1: c'è l'indizio di mercato

Il reparto difensivo, che ha fallito l’anno scorso ma che è profondamente rinnovato, resta il primo assetto da sistemare alla perfezione

Antonio Conte pensa anche al 3-5-2 per il Napoli, non solo al 3-4-2-1 e al 4-2-3-1 come aveva dichiarato in conferenza stampa. E lo dice anche il mercato, scrive il Corriere dello Sport: "L’interessamento per il centrocampista scozzese Billy Gilmour del Brighton, 23 anni, 1,70, ma fisico robusto, farebbe pensare a un 3-5-2. Gilmour, schierato più a protezione della difesa, lascerebbe più libertà a Lobotka in regia e allevierebbe il lavoro di copertura di Anguissa in un centrocampo completato sugli esterni da Di Lorenzo e da Spinazzola.

Il reparto difensivo, che ha fallito l’anno scorso ma che è profondamente rinnovato, resta il primo assetto da sistemare alla perfezione. Lo consentirebbe il 3-5-2 che Conte ha già utilizzato con successo con atteggiamento mai statico, di attesa, arretrando gli esterni del centrocampo, ma dinamico per comandare il gioco".