Carratelli: "Un nome a sorpresa fa pensare che Conte utilizzerà un altro modulo"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista Mimmo Carratelli parla di tattica e delle idee di Conte per il suo Napoli: "L’interessamento per il centrocampista scozzese Billy Gilmour del Brighton, 23 anni, 1,70, ma fisico robusto, farebbe pensare a un 3-5-2. Gilmour, schierato più a protezione della difesa, lascerebbe più libertà a Lobotka in regia e allevierebbe il lavoro di copertura di Anguissa in un centrocampo completato sugli esterni da Di Lorenzo (rientrato con grande entusiamo grazie a Conte) e da Spinazzola.

L’attenzione verso Brescianini, 24 anni, centrocampista offensivo del Frosinone, lascerebbe il Napoli senza un centrocampista di copertura costringendo Lobotka, come è stato sinora, al doppio ruolo di guardiano della difesa e regista".