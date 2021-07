ADL sta realizzando un'altra statua per Maradona: avrà mani e piedi in 3D

Oltre alla statua del Comune ne esiste un'altra. Il presidente Aurelio De Laurentiis da tempo sta portando avanti un progetto su Maradona (si parla anche di Museo Multimediale che consenta virtualmente di “stare in campo” con Diego) più ampio, che prevede anche la posa di un’altra statua, in via di realizzazione presso le Fonderie Nolane, su progetto di Stefano Ceci, storico amico di Maradona. Questa statua a dimensione naturale avrà la mano e il piede sinistro del campione riprodotti fedelmente attraverso un particolare studio tridimensionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.