ADL vuole rifondare in tutti i reparti: due nomi per il post Zielinski

Un Napoli pronto a rifondare in estate, dopo l'assurda stagione del post scudetto. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che preannuncia grandi novità nelle mosse del club del mercato invernale: "La rifondazione, dicevamo, sarà notevole, radicale: in questo momento l’idea di De Laurentiis è cambiare un bel po’, in tutti i reparti.

Dalla porta all’attacco, passando per il centrocampo. Dove l’infortunio di Lewis Ferguson, lo scozzese del Bologna, è stato di certo un imprevisto notevole: è un obiettivo, si vedrà. Il nome prediletto, comunque, è da gennaio quello di Georgiy Sudakov, 21 anni, la stella nuova del calcio ucraino: 40 milioni offerti e poi rifiutati dallo Shakhtar, ma mica è finita".