Ag. Lukaku: "I 400 gol? Mi ha ripetuto una frase. Può giocare ancora 5 anni"

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino per parlare dell'attaccante del Napoli: "Il record dei 400 gol? Ero esaltato più io che lui. L'ho chiamato per dirgli se si rendeva conto di che traguardo aveva raggiunto e lui era sereno, rilassato. Mi ripeteva: è una cosa normale, tranquillo. Ma come normale? Il 99,9% dei calciatori non arriva a un numero simile di reti. E lui è giovane, ha solo 31 anni. Può giocare ancora 5 stagioni con il fisico e la condizione che ha, in un campionato di alto livello e poi sono sicuro che può continuare altrove.

Può giocare a questi livelli ancora per molti anni, dal primo giorno che è a Napoli ha lavorato per dare il meglio di se stesso. Ha una grande fame di vittorie, non si non si accontenta di quello che ha avuto, cerca sempre di ottenere altro, sempre di più. Pensa ala squadra, non a se stesso. Mi ha sempre colpito il suo lato umano, è un padre presente e premuroso, nonostante gli impegni del calcio: se non si allena o gioca, vive in famiglia tutto il suo tempo libero.

Il suo segreto? Non lo conosco. So che si adatta facilmente e rapidamente ovunque va anche perché conosce bene tante lingue. Anche questa è una cosa impressionante: parla italiano francese, spagnolo, portoghese, tedesco...".