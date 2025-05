Chivu e Baroni arbitri Scudetto: Baroni ha già regalato un tricolore nell'1989-90

Il campionato è quasi giunto al tramonto, restano solo due giornate per assegnare il titolo. Napoli ed Inter sono distanti un solo punto, ma c'è una curiosa dinamica per i rivali in programma per la prima e la seconda della classe: "Chivu e Baroni, quando gli ex diventano arbitri dello scudetto", suggerisce il Corriere della Sera nella sezione interna dedicata allo sport.

Infatti da un lato c'è Cristian Chivu, ex allenatore della Primavera nerazzurra e ora alla guida dei crociati, che domani sera (ore 20:45) ospiterà il Napoli a Parma e potrebbe riservare un bello sgambetto in favore dell'Inter, che spera di centrare il sorpasso. Tra l'altro proprio il suo nome girava dalle parti di Viale della Liberazione quando Simone Inzaghi perdeva aveva perso troppi punti per strada in campionato. Mentre nel passato da allenatore ha vinto il Triplete con la maglia nerazzurra.

Dall'altro invece c'è Marco Baroni, che regalò uno scudetto all'ultima giornata nel 1989-90 per il secondo campionato vinto dell'era Maradona e ora al timone della Lazio, in piena lotta per aggiudicarsi un posto nella prossima Champions League. Infatti la Juventus, che aspetta l'Udinese allo Stadium, si trova a pari quarto posto con 64 punti, con Roma e Bologna a mettere il fiato sul collo.