Raspadori fa volare anche Lukaku: il dato che fa ben sperare

vedi letture

"A Parma sarà la terza gara consecutiva col nuovo tandem del gol in prima linea". Il riferimento de La Gazzetta dello Sport è la coppia Lukaku-Raspadori, protagonista anche domenica a Parma. "L’ottava volta in questo campionato in cui Conte comincerà la partita con la Lu-Ra in attacco. Raspadori sta vivendo un momento d’oro e, specialmente in trasferta, è diventato un fattore chiave per sbloccare le partite.

Lukaku domenica è tornato al gol, ma ha interrotto una specie di incantesimo napoletano. Fino a domenica scorsa, a ogni gol di Lukaku corrispondeva una vittoria del Napoli. E forse anche per questo la frenata col Grifone è apparsa ancora più clamorosa agli occhi dei tifosi".