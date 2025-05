Conte resta il sogno della Juve per la panchina: c'è un dirigente che può convincerlo

Quale futuro per Antonio Conte? La Gazzetta dello Sport si sofferma ancora sull'avvenire dell'allenatore salentino, raccontando l'interesse della Juventus di riportarlo al Torino: “Di sicuro nessuno meglio di Chiello potrà provare a convincerlo dopo tanti anni passati insieme. Antonio potrebbe anche non essere l’unico ritorno: con lui potrebbe rientrare pure Antonio Pintus attuale preparatore del Real Madrid.

Conte in questo momento è veramente un sogno che si cercherà in tutti i modi di trasformare in realtà con la consapevolezza che non dipende soltanto dalla Juve. L’ex capitano ed ex allenatore bianconero ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e trattare con Aurelio De Laurentiis, si sa, non è mai semplice”.