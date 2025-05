Il Parma si aggrappa a Pellegrino, Gazzetta: "Se tutti avessero la sua fame..."

vedi letture

Opinione diffusa in città se tutti i giocatori del Parma avessero la stessa fame di Mateo Pellegrino, gli emiliani sarebbero salvi da un pezzo. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per elogiare la 'garra' dell'argentino e sottolineare che il duello di domani contro il Napoli è decisivo e Pellegrino ci si avvicina come gli ha insegnato a fare suo padre Mauricio, ieri difensore di livello internazionale, oggi allenatore del Lanus:

"Curare i dettagli, sgombrare la testa dai brutti pensieri. Le frequenti telefonate con il padre sono, per Mateo, ossigeno che gli regala energie in questi primi mesi italiani, così come fondamentali sono i consigli di Chivu che lui, da bambino, aveva conosciuto quando si allenava con il caschetto sui campi di Appiano Gentile al tempo in cui papà Mauricio era il vice di Benitez all’Inter. Ora è pronto a prendersi sulle spalle il Parma per trascinarlo oltre la paura. Se il Parma riuscirà a centrare il traguardo della salvezza sarà perché tutti hanno messo in campo la fame di Pellegrino".