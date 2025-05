Il Tardini è il centro del mondo: media orientali e sold-out anche in tribuna stampa

Parma-Napoli è una gara pesante per entrambe le squadre. In tribuna ci sarà anche il presidente dei gialloblù Kyle Krause, che spera di festeggiare la salvezza della sua squadra, ma la gara catturerà gli occhi di tutto il mondo, scrive quest'oggi La Gazzetta di Parma facendo il punto sulle presenze non solo di pubblico.

Tutto esaurito infatti anche in tribuna stampa: accreditati 130 giornalisti, in arrivo anche dall'estero per questa sfida ad altissima tensione. Ci sarà una troupe giapponese oltre all'Abu Dabi Media, per una gara che attira l'attenzione di tutto il mondo. Per una sera il Tardini sarà al centro dell'interesse dei media mondiali.