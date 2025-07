Al Hilal su Osimhen, arabi hanno accordo con ADL per pagare clausola in tre tranche

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi più caldi del mercato estivo. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’Al Hilal è pronto a tornare alla carica per l’attaccante del Napoli, con l’obiettivo di regalare un nuovo top player a Simone Inzaghi. Il club saudita ha già un’intesa di massima con il Napoli per il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che verrebbe versata in tre tranche da 25 milioni ciascuna.

Il nodo resta la volontà del calciatore: Osimhen, finora, non ha ancora accettato l’offerta monstre da 120 milioni di euro in tre anni messa sul piatto dai sauditi. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi importanti, anche perché il Galatasaray è pronto a inserirsi nella corsa per il numero 9 nigeriano. Si preannuncia dunque una settimana infuocata sul fronte Osimhen, con il Napoli spettatore interessato di una delle telenovele di questo calciomercato.