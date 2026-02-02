Alisson, il retroscena del Mattino: "Si erano inseriti due club"

Alisson Santos è atterrato in Italia, ma la trattativa con lo Sporting Lisbona non è stata di certo agevole. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "L’infortunio di Neres ha finito per trasformare una necessità in un’urgenza: il Napoli non poteva rischiare di far saltare i nervi a Conte, come un anno fa di questi tempi dopo l’addio di Kvaratskhelia.

E allora Manna stavolta ha praticamente accerchiato il presidente dello Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas e lo ha mollato solo quando ha ottenuto ieri pomeriggio il suo sì al trasferimento di Alisson Santos al Napoli. Operazione complicatissima dopo l’intrusione nelle ultime ore anche di altri due club, ma che il ds azzurro ha condotto in maniera impeccabile ed elegante" si legge.