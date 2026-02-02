Il punto sugli infortunati: due possibili recuperi per il Genoa

Conte, pregando e silenziosamente, a Genova può arrivarci con un esterno destro rimesso a nuovo (Mazzocchi) dopo aver dovuto fare a meno per due gare (più la Champions dalla quale era stato esentato) e avrà probabilmente anche Rrahmani, che sta assai meglio. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Napoli: "Poi, ricomincerà il conto alla rovescia per Gilmour, che ha dovuto arrendersi ormai tre mesi fa (era il primo novembre, gara con il Como), e soprattutto per Anguissa (assente invece da fine novembre, recuperato e poi ammaccatosi ancora e di nuovo in allenamento).

Neres ha appena cominciato la sua lunga degenza, dopo l’intervento al tendine della caviglia sinistra, e si vedrà non prima di aprile, quasi verso maggio; mentre De Bruyne, sparito da ottobre, sogna di atterrare a Napoli entro la fine di febbraio. Un cero a San Gennaro probabilmente s’impone. Di Lorenzo ci penserà,viaggiando verso Roma".