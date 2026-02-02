Curva Nord chiusa, multa o divieto di trasferta: cosa rischia l’Inter dopo il petardo ad Audero

Oggi alle 12:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Curva Nord chiusa, multa, divieto di trasferta: cosa rischia l’Inter dopo il petardo ad Audero? Sul piano disciplinare, il club non dovrebbe evitare le conseguenze: secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, oltre a una possibile multa fino a 50mila euro, è concreto il pericolo della chiusura del settore ultras del Meazza.

Una sanzione che peserebbe ancora di più considerando che la prossima gara interna dei nerazzurri sarà contro la Juventus. Non si esclude nemmeno il divieto di una o più trasferte. Un epilogo che rischia di lasciare strascichi pesanti oltre il campo.