Corbo: "Mancano 30mln dalla Champions. E in estate non si prevedono plusvalenze..."

"L’analisi degli ultimi risultati è un tema all’esame della società. È trascurata solo da chi legge il futuro delle squadre sul campo. Per le società è invece scritto nei bilanci. Duro l’addio alla Champions, il Napoli ha finto di non pensarci. Aveva in preventivo 73 milioni con il passaggio alla seconda fase, chiude i conti a 43". Così scrive Antonio Corbo nel suo pezzo per Repubblica.

"Trenta in meno si aggiungono ad una trentina di rosso nel bilancio chiuso il 30 giugno 2025, che già risentiva dei mancati introiti per l’esclusione dalle coppe europee dell’anno del decimo posto e dei tre allenatori. Gli specialisti fanno notare che il bilancio dello scorso giugno è comunque sostenibile: le plusvalenze mitigano con oltre 100 milioni la perdita operativa di 124, appesantita da maggiori ammortamenti e stipendi più alti. Il quadro del prossimo bilancio non si prevede migliore, con plusvalenze inferiori o nulle. Il Napoli ha fatturati che oscillano fra 180e 250 milioni, dipende dalla Champions. È quarto, staccato di circa 150-200 milioni da Inter, Milan e Juve. Fa già miracoli il Marketing in un tessuto economico diverso e senza lo stadio in esclusiva per la stucchevole dissonanza con il Comune".