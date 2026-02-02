Di Lorenzo è uno degli insostituibili di Conte: ha giocato il 96% dei minuti stagionali

Giovanni Di Lorenzo è a Villa Stuart per ulteriori accertamenti diagnostici dopo l’infortunio rimediato sabato contro la Fiorentina. Lo stop del capitano, secondo quando si legge su Tuttosport, dovrebbe collocarsi in una forbice compresa tra i 40 e i 60 giorni. Il numero 22 è uno degli uomini chiave nello scacchiere di Antonio Conte: contro i Viola ha collezionato la quindicesima presenza consecutiva da titolare e, dall’inizio della stagione, ha disputato il 96% dei minuti disponibili.

Quello di Di Lorenzo è il 34esimo infortunio stagionale per il Napoli, con un bilancio che parla di 25 stop muscolari e 9 traumatici. Numeri pesanti, che però non sembrano aver cancellato del tutto il sorriso di Conte, che spera di riavere il prima possibile il suo difensore più duttile.