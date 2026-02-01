Tocco di mano di Comuzzo prima del palo: era rigore? La risposta del CdS

Sui social si sta discutendo molto dell'azione rocambolesca nell'area della Fiorentina che ha portato all'auto-palo di Comuzzo. Quest'ultimo colpisce il pallone col braccio, ma non è stato ravvisato alcun fallo da rigore. E la decisione è giusta, come spiega il Corriere dello Sport:

Al 23' del primo tempo c’è un tocco di mano di Comuzzo nel batti e ribatti davanti alla porta della Fiorentina. La Penna lascia correre e il Var Nasca non interviene. Dalla sala di Lissone non arriva alcun richiamo all’On Field Review, come è giusto che sia per l’episodio. La decisione di non punire quel tocco è corretta perché il pallone, arrivando da distanza ravvicinata, sbatte sul braccio del difendente che è a terra in appoggio. Non c’è nulla di irregolare".