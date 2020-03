Allenamenti sospesi, Gazzetta: "ADL non voleva creare precedente e c'era un problema logistico"

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la sospensione degli allenamenti a data da destinarsi. Se ne riparlerà quando sarà il caso in relazione agli sviluppi della diffusione del Covid-19 in Italia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che De Laurentiis non avrebbe mai voluto creare un precedente simile e poi ha dovuto prendere atto delle difficoltà logistiche che ogni persona incontrerebbe a partire, per esempio, dallo spostamento verso Castel Volturno, visto che c’è il divieto di spostarsi da un Comune all’altro a meno di gravi motivi.