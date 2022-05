Altra cena verso Torino: De Laurentiis vuole un finale convincente col terzo posto

Ieri Aurelio De Laurentiis è tornato al fianco della squadra in vista della sfida sul campo del Torino

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

Ieri Aurelio De Laurentiis è tornato al fianco della squadra in vista della sfida sul campo del Torino. Il presidente del Napoli s'è rifatto vivo a Castel Volturno, seguendo a bordo campo l'allenamento degli azzurri, e poi in serata terzo appuntamento - che rischia di diventare ormai un rito - in un ristorante di Pozzuoli. Dopo il set rifilato al Sassuolo e la matematica certezza della Champions, l'incontro a cena più che momento di riflessione interna è stata anche occasione per un brindisi alla Champions raggiunta e per darsi un nuovo mini-obiettivo per queste tre partite restanti che De Laurentiis e Spalletti vogliono sfruttare per consolidare il terzo posto e chiudere nel migliore dei modi.

Oggi parla Spalletti

Ed il tecnico ribadirà il mini-obiettivo finale anche nel primo pomeriggio nella sala conferenza del centro tecnico di Castel Volturno. Il desiderio è di chiudere nel migliore dei modi per la classifica, ma anche per provare ad attenuare l'ultimo periodo negativo, un sogno Scudetto sfumato troppo bruscamente con tante prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative.

Soliti dubbi di formazione

Anche ad obiettivo raggiunto, difficilmente Spalletti stravolgerà la squadra. Di Lorenzo ed Anguissa hanno svolto lavoro di prevenzione, ma dovrebbero esserci, tornando in gruppo già oggi. Rrahmani è recuperato e agirà al fianco di Koulibaly mentre il dubbio è il solito: Mertens sembra ancora favorito su Zielinski, così come è difficile tenere fuori Lozano che a destra parte davanti a Politano.